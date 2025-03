Homem furta carro em Aquidauana e Ã© preso na cidade vizinha

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem, de 31 anos, furtou um Fiat Uno estacionado na frente de uma casa, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, na tarde de ontem (10). Ele foi preso em Anastácio, após ser parado por investigadores da Polícia Civil, por andar em zigue-zague pela cidade e ainda tentar subonar o policial para não ser preso.

Conforme informações da Polícia Civil, o dono do veículo o estacionou na frente da sua casa, entrou e quando voltou, o carro já não estava no local. Testemunhas viram quem levou o carro, inclusive durante a fuga, o bandido quase causou acidente.

Já no fim da tarde, em Anastácio, ele parou num posto de combustível, pediu para encher o tanque com gasolina e foi embora sem pagar. Próximo ao mercado Seriema, quase se chocou com a viatura da Polícia Civil.

O investigador então, abordou o homem que estava embriagado e alterado. O bandido tentou subornar o policial em R$ 12 mil para não ser preso, o que não deu certo.

Em contato com a Polícia Militar, foi descoberto que o carro era o mesmo furtado em Aquidauana.

O bandido foi preso em flagrante. Ele tem diversas passagens pela polícia, como roubo, furto, ameaça, violência doméstica, violação de domicílio, tráfico de drogas e vias de fato.