Homem furta loja de perfumes, revende em boca de fumo e dois são presos

Homem foi preso por furtar uma loja de perfumes no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, na noite do último domingo (11) e entregar os produtos em uma boca de fumo. Além dele, uma mulher também foi presa como receptadora. A prisão ocorreu ontem (13).



Segundo informações do boletim de ocorrência, a dona da loja forneceu à polícia imagens da câmera de segurança que mostram o momento da invasão da loja e logo o ladrão foi identificado. Ele já é bastante conhecido no meio policial.



Os policiais sabem que ele costuma se refugiar em um ponto de venda de drogas nas proximidades do local furtado, onde o próprio relatou residir.



Este local é conhecido como ¨Boca da Neguinha¨, um ponto frequentemente denunciado por movimentação de usuários e troca de objetos furtados por drogas.

Sendo assim, a equipe PM se deslocou à Rua Joaquim Alves Ribeiro, n. 1550, na Vila Cidade Nova, onde, a equipe foi abordada por um homem, de 44 anos, que bastante nervoso e assustado, gesticulava pedindo socorro e nos indicou que havia alguém dentro de sua residência, onde reside com uma mulher.



Ao adentrar o imóvel, a equipe PM encontrou o bandido e fez uma revista pessoal, que vestia roupas idênticas às vistas nas filmagens.



Questionado sobre o furto, ele confirmou a autoria, informando que os produtos subtraídos estavam no interior da residência. Em contato com a dona da casa, ela confirmou que havia produtos no local que o bandido havia levado naquela manhã, permitindo o acesso dos policiais ao imóvel e indicando alguns perfumes em seu quarto.

Foram encontrados na estante do quarto de Lilian 03 (três) perfumes do Boticário, 01 (um) perfume Natura Una, 01 (um) óleo capilar da marca Vlos (com um adesivo escrito ¨Reservado¨, 01 (um) creme da marca L¨Oréal Paris, 01 (uma) mochila vermelha, 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Fábio dos Santos Oliveira, e 01 (um) celular Motorola G53 sem chip.



A dona da casa não soube informar o valor pago pelos objetos. Sobre a cama da mulher, foi localizado 01 (um) caderno com diversas anotações de valores, incluindo montantes relacionados ao comércio de drogas.



Na sala, dentro da bolsa dela, foi encontrado 01 (um) celular Xiaomi Redmi 9A azul, que ela afirmou ter sido levado por Fábio; 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, vários cartões bancários e a quantia de R$ 242,00, em diversas cédulas.



Ainda na sala, localizamos 01 (um) notebook Lenovo com carregador, 01 (um) fone de ouvido rosa na caixa, e 01 (um) celular Xiaomi Redmi Note 8 preto, que a mulher também disse terem sido levados pelo bandido.



No quintal, ela indicou uma mochila azul contendo vários fios elétricos, também furtados pelo suspeito. Em outro cômodo da residência, foi encontrada 01 (uma) caixa de isopor contendo vários perfumes além de 01 (um) secador de cabelos vermelho da marca Mondial, itens reconhecidos pela vítima, dona da loja.



Foi encontrada também uma televisão Multilaser de 32 polegadas com controle remoto, cuja procedência Lilian não soube informar, além de 01 (um) celular Motorola E20 prata.



Na cozinha, a mulher demonstrou grande nervosismo, o que nos levou a realizar buscas mais detalhadas.



No interior de um armário, dentro de uma panela, foram encontrados vestígios de substância entorpecente (pasta base de cocaína), 01 (uma) balança de precisão, em funcionamento, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base pesando aproximadamente 0,7 g, e um martelo.



Questionado sobre o valor recebido da dona da casa pelos objetos furtados, o bandido relatou que os trocou por drogas e refeições.



A mulher já responde pelo crime de tráfico de drogas, estando atualmente sob regime de monitoramento eletrônico.



Ela informou que a casa onde mora é alugada, e o aluguel tem o valor de R$ 550,00. Os suspeitos foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia, sem lesões corporais, de acordo com o relatado pela equipe PM, acompanhados dos objetos relacionados para as devidas providências. Foi necessário o uso de algemas no bandido, devido ao risco de fuga por parte do suspeito.