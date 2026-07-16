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Operação Mulher Segura

Homem investigado por violência doméstica e estupro de vulnerável é preso em Aquidauana

Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil; ação faz parte da Operação Mulher Segura

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 07:31

Atualizado em 16/07/2026 às 08:31

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Homem de 50 anos foi preso no bairro Jardim Aeroporto / Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana, durante a Operação Mulher Segura, realizada pela Polícia Civil em todo o país. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Segundo a Polícia Civil, o investigado é apontado como autor de uma série de crimes praticados ao longo de quase duas décadas, incluindo casos de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e estupro de vulnerável.

Um dos episódios citados pela investigação ocorreu em 2022. À época, o homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e lesão corporal contra a então companheira. Conforme o boletim de ocorrência registrado na época, a mulher foi agredida, apresentava ferimentos no rosto e foi retirada da residência com quatro filhos. Ainda segundo a polícia, o suspeito permaneceu no imóvel com uma criança de seis anos, que chegou a enviar mensagens pedindo socorro por medo do pai.

Em outra investigação, iniciada em 2024, o homem passou a responder por estupro de vulnerável contra a enteada, que tinha 11 anos à época. De acordo com depoimento prestado à Polícia Civil, a menor afirmou que os abusos teriam começado quando ela tinha oito anos, durante períodos em que a mãe precisava viajar para acompanhar o tratamento de saúde de outro filho.

Ainda conforme a investigação, a vítima relatou que sofria importunações e outros atos de violência sexual dentro da residência. O processo resultou em condenação em primeira instância a 19 anos de prisão, mas a decisão ainda é objeto de recurso.

Também em 2024, a Polícia Civil registrou novo procedimento após o investigado descumprir medidas protetivas concedidas em favor da adolescente. Segundo os autos, ele teria voltado a se aproximar da residência da vítima, apesar da proibição judicial. Em depoimento, o homem admitiu ter ido ao local, mas alegou que pretendia apenas buscar uma motocicleta.

Neste ano, novas denúncias indicaram que o suspeito continuava frequentando a casa onde a adolescente reside com a mãe - mesmo com as medidas protetivas em vigor. Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que ele chegava a dormir no imóvel e que a vítima demonstrava medo de permanecer sozinha com o investigado. Uma agente comunitária de saúde também confirmou tê-lo visto recentemente na residência.

Diante dos elementos reunidos durante as investigações, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. Segundo a Polícia Civil, a medida busca interromper o ciclo de violência e garantir a proteção da adolescente, atualmente com 14 anos.

A prisão integra a Operação Mulher Segura, coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), que reúne ações de combate à violência contra mulheres e meninas em diferentes estados do país.

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