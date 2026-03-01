Homem ligado ao trÃ¡fico em Aquidauana e AnastÃ¡cio Ã© preso

DivulgaÃ§Ã£o/ PM

Um homem apontado pela polícia como responsável por abastecer pontos de venda de drogas em Aquidauana e Anastácio foi preso em uma ação da Força Tática e do Canil do 7º Batalhão da Polícia Militar. A abordagem foi realizada na terça-feira (11) na BR-262, na região de Miranda, após monitoramento do suspeito.



De acordo com a Polícia Militar, o homem, conhecido pelo apelido de “Turko”, era investigado por envolvimento no tráfico intermunicipal e interestadual de entorpecentes, realizando rotas entre Corumbá, Campo Grande e outras cidades da região.



As equipes receberam a informação de que ele estaria retornando de Corumbá em um VW Voyage, enquanto sua companheira seguia em outro veículo, um Ford Ka, possivelmente atuando como batedora.



Diante das informações, policiais da Força Tática e do Canil montaram uma barreira policial na região do posto da Polícia Militar Ambiental, às margens da BR-262, em Miranda.



Durante a operação, o Ford Ka passou pelo local e foi acompanhado pela equipe do Canil, sendo abordado nas proximidades do Posto Pantanal, na entrada da cidade. No veículo estavam a companheira do suspeito e o filho adolescente do casal.



Ao mesmo tempo, o VW Voyage conduzido por “Turko” se aproximou da barreira policial. Segundo a polícia, o motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, iniciando um acompanhamento tático que terminou em frente ao Restaurante Zero Hora, onde o carro foi interceptado.



Durante a abordagem, o suspeito teria informado que transportava drogas. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram duas malas e uma mochila contendo 60 pacotes de maconha do tipo skunk, que totalizaram aproximadamente 31,4 quilos.



No Ford Ka, os policiais localizaram uma mochila com um tablete de haxixe marroquino, com peso aproximado de 1,150 quilo.



Segundo informações levantadas no local, a droga teria sido retirada em Corumbá e teria como destino a cidade de Campo Grande, onde seria entregue ainda no mesmo dia. As investigações indicam que o transporte estaria sendo feito com apoio do veículo batedor, com comunicação entre os envolvidos por aplicativos de mensagem.



O suspeito conhecido como “Turko” e sua companheira foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde permaneceram à disposição da Justiça.



O filho adolescente do casal foi acolhido pelo Conselho Tutelar, que foi acionado para acompanhar a ocorrência.



De acordo com a polícia, a apreensão representa prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil ao crime organizado