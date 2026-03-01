Acessibilidade

11 de MarÃ§o de 2026 • 13:34

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PolÃ­cia

Homem ligado ao trÃ¡fico em Aquidauana e AnastÃ¡cio Ã© preso

A abordagem foi realizadaÂ na terÃ§a-feira (11) na BR-262, na regiÃ£o de Miranda, apÃ³s monitoramento do suspeito

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ PM

Um homem apontado pela polícia como responsável por abastecer pontos de venda de drogas em Aquidauana e Anastácio foi preso em uma ação da Força Tática e do Canil do 7º Batalhão da Polícia Militar. A abordagem foi realizada na terça-feira (11) na BR-262, na região de Miranda, após monitoramento do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, conhecido pelo apelido de “Turko”, era investigado por envolvimento no tráfico intermunicipal e interestadual de entorpecentes, realizando rotas entre Corumbá, Campo Grande e outras cidades da região.

As equipes receberam a informação de que ele estaria retornando de Corumbá em um VW Voyage, enquanto sua companheira seguia em outro veículo, um Ford Ka, possivelmente atuando como batedora.

Diante das informações, policiais da Força Tática e do Canil montaram uma barreira policial na região do posto da Polícia Militar Ambiental, às margens da BR-262, em Miranda.

Durante a operação, o Ford Ka passou pelo local e foi acompanhado pela equipe do Canil, sendo abordado nas proximidades do Posto Pantanal, na entrada da cidade. No veículo estavam a companheira do suspeito e o filho adolescente do casal.

Ao mesmo tempo, o VW Voyage conduzido por “Turko” se aproximou da barreira policial. Segundo a polícia, o motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, iniciando um acompanhamento tático que terminou em frente ao Restaurante Zero Hora, onde o carro foi interceptado.

Durante a abordagem, o suspeito teria informado que transportava drogas. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram duas malas e uma mochila contendo 60 pacotes de maconha do tipo skunk, que totalizaram aproximadamente 31,4 quilos.

No Ford Ka, os policiais localizaram uma mochila com um tablete de haxixe marroquino, com peso aproximado de 1,150 quilo.

Segundo informações levantadas no local, a droga teria sido retirada em Corumbá e teria como destino a cidade de Campo Grande, onde seria entregue ainda no mesmo dia. As investigações indicam que o transporte estaria sendo feito com apoio do veículo batedor, com comunicação entre os envolvidos por aplicativos de mensagem.

O suspeito conhecido como “Turko” e sua companheira foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O filho adolescente do casal foi acolhido pelo Conselho Tutelar, que foi acionado para acompanhar a ocorrência.

De acordo com a polícia, a apreensão representa prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil ao crime organizado

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira

â€¢ VacimÃ³vel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em aÃ§Ã£o de imunizaÃ§Ã£o

â€¢ Aquidauana promove mobilizaÃ§Ã£o contra violÃªncia Ã  mulher em aÃ§Ã£o de conscientizaÃ§Ã£o

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

AudiÃªncia pÃºblica apresenta nesta quartaÂ prestaÃ§Ã£o de contas da saÃºde de Aquidauana

Futuro

Projeto Bombeiros do AmanhÃ£ inicia atividades de 2026 em Aquidauana atendendo 40 crianÃ§as

Oportunidade

Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira

Protesto reÃºne populaÃ§Ã£o de Aquidauana e AnastÃ¡cio contra o feminicÃ­dio

Sala do Empreendedor oferece curso de higiene para comerciantes em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira

Publicidade

Basta

Protesto reÃºne populaÃ§Ã£o de Aquidauana e AnastÃ¡cio contra o feminicÃ­dio

ÃšLTIMAS

Bombeiros

Homem fica ferido apÃ³s queda de escada no bairro Aeroporto em CorumbÃ¡

O acidente ocorreu em uma residÃªncia localizada na Rua Marechal Deodoro

Internacional

MS mobiliza secretarias e vai contribuir com uma sÃ©rie de aÃ§Ãµes na COP15

A COP15 vai ocorrer de 23 e 29 de marÃ§o em Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo