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Homem morre no hospital após sofrer queda de bicicleta em Anastácio

Valdir de Oliveira foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; ele deu entrada com ferimento na cabeça e teve duas paradas cardiorrespiratórias

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/09/2026 às 13:30

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Valdir de Oliveira havia completado 52 anos nesta semana / Reprodução

Um homem de 52 anos, identificado como Valdir de Oliveira, morreu no início da tarde desta quarta-feira (02), após sofrer uma queda de bicicleta em via pública, em Anastácio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, mas não resistiu.

Conforme o registro, Valdir deu entrada na unidade às 11h55, transportado pelos militares em prancha rígida. Ele apresentava um corte de aproximadamente seis centímetros no lado esquerdo da cabeça, com sangramento moderado no momento do atendimento. Porém, segundo os socorristas, havia grande quantidade de sangue no local da queda.

Já no hospital, o paciente tinha sinais de desorientação e relatava sensação de calor. Após a avaliação inicial, ele foi encaminhado para a sala vermelha, onde apresentou rebaixamento do nível de consciência.

A equipe médica precisou intubar Valdir, que, na sequência, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas tentativas de reanimação, e os batimentos cardíacos chegaram a ser restabelecidos após alguns ciclos.

Poucos minutos depois, porém, ele sofreu uma nova parada. Os profissionais voltaram a realizar os procedimentos de reanimação, mas, desta vez, não conseguiram reverter o quadro. O óbito foi confirmado pelo médico plantonista.

Após os procedimentos no hospital, o corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Aquidauana.

A reportagem de O Pantaneiro apurou que o velório de Valdir acontece em Anastácio, município onde residia, na Central Pax MS. Natural de Aquidauana, ele tinha completado 52 anos na última segunda-feira (31).

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