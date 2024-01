Homem perde quase R$ 2 mil no golpe do falso investimento em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Homem de 41 anos que não teve a identidade divulgada perdeu quase R4 2 mil no golpe do falso investimento em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no Facebook quando viu um anúncio de um suposto investimento de R$ 500 com retorno certo de R$ 1.800 ainda no mesmo dia.

O homem entrou em contato pela rede social, confirmou as informações e logo fez uma transferência via PIX com o valor solicitado de R$ 500. O que chamou a atenção é que a chave fornecida informava o nome físico de Larissa de Souza e não o de uma empresa.

Após o depósito, os golpistas informaram para a vítima que o pagamento não havia sido identificado e que iriam informar um código para que ele “autenticasse”.

Em seguida, a vítima copiou tal código e acabou fazendo uma nova transferência aos bandidos no valor de R$ 1.445. Apenas neste momento que o homem se deu conta que havia caído em um golpe.

A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência de estelionato foi registrado.