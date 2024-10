Homem que morreu ao se afogar no rio Aquidauana tinha 66 anos e era da Capital

Bombeiros localizaram o corpo do idoso / João Eric, O Pantaneiro

Foi identificado como Milton Ferreira Portela, de 66 anos, o homem que desapareceu no rio Aquidauana, na noite de ontem (30), próximo à Cachoeira do Campo.



Segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro, por volta das 20h, Milton estava com os amigos e o genro, quando ele ficou sozinho próximo ao barranco.



Eles chegaram à beira por volta das 14h30 e subiram para pousada às 17h, mas Milton permaneceu na beira do rio. Quase 1h30 depois, os amigos foram procurar por ele e não o encontraram, mas acionaram socorro às 20h.



A guarnição foi até o local, realizou uma busca nas margens e por ser noite, retornou ao quartel, sendo informado que a busca de superfície iniciaria nas primeiras horas de hoje.



Conforme o familiar da vítima, Milton fazia uso de medicamentos para insônia e nos últimos dias teria apresentado cansaço excessivo.



Na manhã de hoje, ao descerem ao rio, avistaram o corpo da vítima aproximadamente a 15 metros do local onde teria submergido.



A guarnição então, realizou os procedimentos de ancoragem e aguardou a perícia para a retirada do corpo.