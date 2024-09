Homem sofre fratura exposta após parede ceder e cair sobre ele no Pantanal

Divulgação

Homem, de 48 anos, ficou ferido após uma parede ceder e cair sobre ele, causando fratura exposta, na tarde de sábado (28). O caso ocorreu em uma fazenda na região do Pantanal, a 100 km de Aquidauana, na BR-419.

Segundo informações colhidas, o homem estava realizando serviço na propriedade rural quando uma parede cedeu e o atingiu. O SAMU foi acionado.

Há quase 100 Km da cidade de Aquidauana a equipe interceptou uma camionete Toyota Hilux de cor preta trazendo o homem ferido.

Realizados os primeiros procedimentos, onde paciente apresentava uma fratura exposta na perna direita, foi estabilizado e precisou ser removido do local até o Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.



O paciente chegou a Unidade Hospitalar consciente, orientado, embora com muitas dores, sendo atendido de imediato pela equipe médica.