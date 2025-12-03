Homem sofre pisão de égua após queda em Aquidauana

O homem sofreu um ferimento lacerante de aproximadamente cinco centímetros na face, entre os olhos
Divulgação/ Bombeiros
Um homem de 46 anos ficou ferido na manhã de terça-feira (2) após uma queda de montaria em uma fazenda localizada na MS-170, em Aquidauana. Por volta das 9h30, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encontrou a vítima sendo transportada em uma caminhonete pela estrada de acesso à propriedade.
Ao realizar a abordagem, os bombeiros constataram que o homem apresentava um ferimento lacerante de aproximadamente cinco centímetros na face, entre os olhos. O corte foi causado por um pisão de égua, ocorrido no momento da queda. Segundo a guarnição, a vítima estava consciente, orientada e estável, sem sinais de hemorragia ativa.
Os bombeiros realizaram as medidas de primeiros socorros e conduziram o homem ao pronto-socorro de Aquidauana, onde ele foi deixado sob cuidados médicos. As circunstâncias da queda não foram detalhadas.
