Homem sofre queda de veículo em movimento e é socorrido pelos Bombeiros

Na manhã desta terça-feira, 25 de junho, a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma emergência envolvendo uma queda acidental de um veículo em movimento.

O incidente ocorreu na região do Taboco, no Pantanal, e envolveu um homem de 42 anos,

O homem estava na carroceria de uma caminhonete quando o veículo passou por uma lombada, e ele foi arremessado contra a estrutura da caminhonete e, posteriormente, ao chão.

A vítima foi transportada do local do acidente até a fazenda Santa Isabel antes da chegada dos bombeiros.

Ao chegar à fazenda, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a vítima com ferimentos, mas consciente e orientada.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e, em seguida, transportaram a vítima ao pronto-socorro de Aquidauana para atendimento médico especializado.