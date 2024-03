Homem tem braço quebrado por causa de dívida de droga

O Pantaneiro

Homem, de 47 anos, teve o braço quebrado ao encontrar uma pessoa na qual devia R$ 250, uma dívida por drogas. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.



Conforme informações policiais, o homem estava levando uma amiga para casa em uma bicicleta, quando encontrou o rapaz de 22 anos que cobrou a dívida dele.



A vítima afirmou que não tinha dinheiro no momento para pagá-lo, mas iria trabalhar para quitar a dívida, e continuou andando.



O rapaz começou a persegui-lo e o agrediu, ferindo seu braço. Para fugir da agressão, o homem deixou a bicicleta e procurou um posto de saúde.



Após ser atendido, ele acionou a Polícia Militar para ir até a casa do acusado para reaver a bicicleta. No local, os policiais encontraram o rapaz, que estava bastante alterado, mas não acharam a bike.



Portanto, o rapaz foi levado algemado à delegacia, já o homem, precisou voltou ao hospital para fazer mais exames no braço.