Guia lança vaquinha virtual para adquirir cadeira de rodas e retomar tratamento

Clodoaldo está acamado / Arquivo Pessoal

Clodoaldo Santana Teixeira, de 48 anos, residente na Vila Trindade em Aquidauana, lançou uma vaquinha virtual com o intuito de angariar fundos para adquirir uma cadeira de rodas com encosto. Ele sofreu um grave acidente de moto no dia 8 de junho deste ano, resultando em um quadro tetraplégico não permanente. Agora, ele busca auxílio para retomar o seu tratamento e melhorar a sua qualidade de vida.

O acidente, ocorrido há poucos meses, obrigou Clodoaldo a passar por uma cirurgia na cervical em 12 de junho. Infelizmente, o procedimento foi seguido por um raro incidente, um infarto medular, que agravou sua condição de saúde. Atualmente, ele se encontra em um quadro de tetraplegia não permanente, o que torna sua recuperação um desafio contínuo.

"Eu preciso dessa cadeira para ajudar na minha fisioterapia, no tratamento e na minha liberdade para me locomover. Hoje em dia me encontro acamado, e preciso sair do quarto, sair e fortalecer para dar continuidade no meu tratamento", compartilhou Clodoaldo em entrevista ao O Pantaneiro.

Clodoaldo desempenhava atividades relacionadas ao ecoturismo no morro do Paxixi antes do acidente. Ele enfatiza a importância da cadeira de rodas com encosto não apenas para sua reabilitação, mas também para sua independência e capacidade de participar ativamente de sua própria recuperação.

A vaquinha virtual lançada por Clodoaldo busca arrecadar os fundos necessários para a compra da cadeira de rodas e, consequentemente, para a continuidade de seu tratamento e processo de fisioterapia.

A família, amigos e aqueles que desejarem apoiar a causa podem acessar a vaquinha virtual por meio do link. Cada contribuição, por menor que seja, representa um passo significativo em direção à melhora na qualidade de vida de Clodoaldo e ao seu progresso na reabilitação.

Contato para doações:

Clodoaldo- 67 99328-6438