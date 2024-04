Homem vai parar no capô de carro após acidente em Aquidauana

Divulgação

Um motociclista de 43 anos foi parar no capô de um carro após um acidente de trânsito na manhã de segunda-feira (2), em Aquidauana.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu, por volta das 9h, na rua Augusto Mascarenhas com a Rua Bichara Salamene, no Centro da cidade.



No local os militares encontraram a vítima sobre o capo do veículo. Ele estava consciente e orientado e reclamava de dores no joelho direito.



A guarnição de resgate imobilizou e realizou o transporte até o Pronto Socorro de Aquidauana. O condutor do carro, um idoso de 83 anos, não sofreu ferimentos.