Homenagens marcam a formatura da Escola Municipal Luiz Mongelli

Alunos comemoraram / Agecom

Nesta terça-feira (05), com muitos aplausos, os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Professor Luiz Mongelli, adentraram ao salão do Lions Clube em Aquidauana.

Devidamente paramentados com becas e carregando sorriso fácil no rosto, os 35 alunos participaram da solenidade de formatura, em posição de respeito cantaram os Hinos – Nacional e Municipal e, em seguida, sob o comando do pequeno João Pedro Fialho Gongora, fizeram o juramento.

A solenidade seguiu com homenagens ao corpo docente e servidores da escola e, por fim, com o momento mais esperado, a entrega dos certificados.

A secretária municipal de Educação - Wilsandra Béda ao fazer uso da palavra parabenizou aos alunos. “Parabéns por estarem vencendo mais uma batalha. Quero frisar que, o que cabe ao Poder Público, o prefeito e toda equipe da SEMED estamos fazendo, investimos milhões na educação municipal. E creio que os pais também fizeram sua parte, por isso hoje temos essa noite de comemoração. Parabéns, formandos!”, finalizou a secretária Wilsandra.

Após a solenidade, os alunos, pais, familiares e corpo docente posaram para fotos e confraternizaram degustando um jantar.

A Escola Municipal Professor Luiz Mongelli atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, no período vespertino. Localizada as margens da MS 419, situa-se no Bairro São Francisco e tem como diretora a professora Rubia Mara Aramburu.