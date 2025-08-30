Homenagens marcam entrega do Título de Cidadão Aquidauanense

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a representatividade das homenagens / Prefeitura de Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana promoveu, na noite desta sexta-feira (29), uma Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Aquidauanense, em reconhecimento a personalidades que se destacaram pela dedicação e contribuição ao desenvolvimento do município. O evento integra a programação oficial de comemoração aos 133 anos de Aquidauana.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Everton Romero, e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, além dos vereadores Valter Neves, Genivaldo Montana, Wezer Lucarelli, Sargento Cruz, Renato Bossay, Nilson Pontim, Marquinhos Taxista, Juracy Jesus e Fred Frank. A solenidade teve como destaque a apresentação da Banda Municipal Otávio Mongelli, sob a regência do maestro Isaque Fonseca, que abrilhantou o momento com uma sinfonia especial.

Foram homenageados com o título: Angélica Arruda (Promotora de Justiça), Janaína Sant’Ana (Defensora Pública), Prof. Dr. Elói Panachuki, Nelson Trad Filho (Senador), Aparecido Luiz (empresário), Evaldo Sebastião (Policial Civil), Gevair Ferreira (Procurador de Justiça), Gilmar França (empresário), Helbert Duarte (administrador), Jamil Félix Naglis Neto (empresário e assessor da Casa Civil), João Magalhães, Meiriely Fernandes (administradora), Pr. Nei Silva, Nilson Carlos (tesoureiro da Paróquia Imaculada Conceição), Nilton Nunes (empresário), Pâmela Carpejani (psicopedagoga), Raimundo Vicente (empreendedor), Ramão Jesus (comerciante), Raquel Ly Régis Barreto (assessora especial do Gabinete do Prefeito) e Rodnei Pereira (empresário).

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a representatividade das homenagens:

"A pluralidade das pessoas aqui homenageadas mostra quão justas foram as escolhas. Recebam nossos cumprimentos e saibam que esse título é um gesto de reconhecimento e pertencimento. Vocês agora são filhos dessa terra querida. Parabéns!", afirmou.

Falando em nome do Legislativo, o vereador Wezer Lucarelli enfatizou a importância da contribuição dos novos cidadãos para a cidade:

"Vocês são importantes na vida da nossa cidade. Em nome do povo de Aquidauana, que nos delegou esse poder, reconhecemos vocês como pessoas que ajudam a construir o progresso da nossa cidade", disse.

Representando os homenageados, a defensora pública Dra. Janaína Sant’Ana fez um discurso emocionado:

"É uma honra pertencer a Aquidauana, agora como filhos e filhas. Este título traz consigo a responsabilidade de continuar trabalhando e ajudando nossa cidade", ressaltou.

Encerrando a sessão, o presidente da Câmara, Everton Romero, destacou o orgulho do Legislativo em homenagear personalidades que marcam a história local:

"O currículo de cada um de vocês mostra a grandeza e a dedicação à nossa cidade e ao nosso povo. É uma honra conceder esse título", concluiu.

