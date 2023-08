Homenagens marcam Missa de 7° Dia de Tinho Cicalise

Arquivo pessoal

Ontem, dia 6, ocorreu a Missa de 7° Dia do Pecuarista Aquidauanense, Niwton Benites Cicalise, 67 anos, conhecido como Tinho Cicalise, na Igreja Matriz de Aquidauana, às 08h30.

O pecuarista Aquidauanense morreu na madrugada do dia 31 de julho, após perder o controle da camionete que dirigia e bater em um barranco, no acostamento da Br-060, próximo ao distrito de Boqueirão, em Jardim, distante 142 km quilômetros de Aquidauana.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Niwton trafegava em sua camionete Toyota Hilux, na rodovia, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bater no barranco.

“Essa sua partida repentina nos pegou de surpresa e uma surpresa nada agradável, porém a vontade de Deus é algo que ainda não nos acostumamos. Queremos sempre viver mais e queremos sempre que as pessoas com quem nutrimos amizade sincera e amor infinito não partam nunca, fiquem imortais. Porém que seja imortal enquanto dure nossas lembranças e nossa existência”, disse o amigo Paulo Reis durante a celebração.

“Difícil nos acostumar em não ter as suas piadas, seu sorriso fácil e sua presença física entre nós, porque tenho certeza que você estará sempre presente em nossas lembranças, expressado pela saudade, que é isso que toda pessoa boa, humana, trabalhadora, responsável, sincera deixa marcado em nossas memórias. É Tinho, você se fez homem sempre trabalhando nas estradas, tanto no início de sua vida como comprador de gado em que aprendeu muito com seu pai, com seu Tio Veco, Thimóteo Proença, Altino Ortiz, João Oliveira e principalmente com a vocação natural que você tinha em fazer amizades e criar ambiente de negócios, para com isso sustentar a sua família. Perdurou por sua vida os conselhos do seu padrinho Nelson Scaff e de seu compadre e xará Tinho Proença que também forjou na lida com você nesta longa estrada da vida”, continuou em seu discurso.

Ainda na celebração, Paulo cantou a música de Roberto Carlos, que leva o nome de “Amigo”.