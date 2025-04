Homens brigam e um deles apedreja veículo em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Dois homens, de 28 e 18 anos, foram levados à delegacia de Aquidauana, após uma confusão e danificar um veículo após apedrejamento de um veículo.

A briga ocorreu no sábado (5) pela manhã. Uma equipe da Força Tática do 7º BPM foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Nova Aquidauana. Segundo o solicitante, um jovem jogava pedras contra seu veículo após ter sido contido por um familiar em situação de vias de fato com outro indivíduo.



No local, os policiais apuraram que os envolvidos, de 28 e 18 anos, haviam entrado em confronto físico. Um deles alegou ter sido vítima de um ato grave, o que motivou sua reação. Ambos apresentavam escoriações e negaram, em partes, as versões um do outro.



Diante da situação, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as devidas apurações.