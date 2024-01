Homens são esfaqueados após bebedeira em Aquidauana

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Dois homens foram esfaqueados na tarde de ontem (14), por volta das 17h, no bairro Alto, em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas de 50 e 61 anos relataram que estavam bebendo em turma quando em determinado momento um homem que estava na roda pegou um facão e partiu para cima deles.



As vítimas foram atingidas no ombro e perna, mas os ferimentos não foram graves.



A dupla informou que não sabem a motivação do ataque.



A polícia foi chamada e chegou até ir na casa do agressor, contudo, ele ainda não foi encontrado.