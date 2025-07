Horta escolar do distrito de Camisão recebe manutenção

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A horta comunitária da Escola Municipal Franklin Cassiano, localizada no distrito de Camisão, em Aquidauana, passou por uma ação de manutenção e plantio realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA). A atividade contou com a participação da comunidade escolar e ocorreu durante o período de recesso letivo.

A iniciativa buscou garantir a continuidade dos cuidados com a horta, que é utilizada como ferramenta pedagógica ao longo do ano. A diretora da escola, Ana Fábia Damasceno, explicou que os alunos são os responsáveis pelas atividades nos dias letivos e que, durante as férias, a ação da SEMA contribuiu para a manutenção do espaço e continuidade do plantio.