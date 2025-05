Horta solidária alimenta instituições em Aquidauana

Assessoria de Comunicação

A horta do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana, tem se destacado como uma ação transformadora. Cultivada com zelo e dedicação, a iniciativa já começou a fornecer alimentos frescos e saudáveis para diversas instituições assistenciais da cidade.

Mantida pela Prefeitura, a horta abastece com hortaliças a Unidade de Acolhimento, o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, o Hospital Funrural, projetos sociais da própria secretaria e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre os alimentos cultivados estão alface (americana e roxa), coentro, couve, rúcula, salsinha, cebolinha, entre outros temperos e verduras.

As mudas são fornecidas pela Secretaria de Assistência Social como parte de uma política pública voltada à segurança alimentar, garantindo a oferta de cardápios mais nutritivos às instituições beneficiadas.

“O projeto contribui não só com a alimentação, mas com a valorização da vida e o fortalecimento de vínculos comunitários”, destaca Kleber Gaeta, coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

Para o servidor Paulo Rogério Leite, que atua diretamente no cultivo, a horta vai além da produção. “Aqui, a gente vê que a terra responde ao cuidado. E ver esses alimentos servindo para quem precisa nos motiva a continuar. Gosto muito de cuidar dessa horta e, por meio dela, ajudar as pessoas com alimento saudável.”

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

