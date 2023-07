População recebe hortaliças produzidas no Estabelecimento Penal de Aquidauana

Hortaliças e plantas medicinais ofertadas à população

Encerrando as comemorações pela passagem do mês do meio ambiente, comemorado no dia 5 de junho, juntamente com dia da Ecologia, os policiais do Estabelecimento Penal de Regime Fechado de Aquidauana, Eliane Freitas, Andréa Arce, Elvis Ofemester com apoio do diretor da unidade penal, Cláudio Alviço, realizaram um evento em alusão à data, com distribuição de hortaliças para a população carente da cidade.

Com uma banca solidária montada na rua Duque de Caxias, esquina com Giovani Toscana de Brito, os servidores entregaram para quem passava pelo local, na manhã do dia 30 de junho, hortaliças cultivadas pelos detentos do Estabelecimento Penal, que excedem o volume de produção. Como forma de aproveitar sem desperdício, distribuem para os mais necessitados, e essa foi a ação do projeto que recebeu o nome de “Aromas, Sabores e Saberes”, uma iniciativa desenvolvida pelos servidores que ajudam a cuidar do canteiro de ervas medicinais da unidade, que é uma espécie de vereda.

Um oásis para incentivar a leitura e oferecer hortaliças e ervas medicinais aos moradores

Essa ação fez parte da inauguração da Rota da Cura Sustentável, que se trata de um caminho com ervas medicinais plantadas em pneus de descartes, decorados artesanalmente pelos internos do presídio. Essa trilha, contornada por ervas medicinais plantadas nesses pneus que estão disponibilizadas aos transeuntes.

A medida que a pessoa segue o caminho depara com beleza dessas plantas e tem um contato com a natureza, além de poder, ler mensagens bíblicas, que vão conduzindo quem trafega por dentro desse dessa trilha, que termina no lago de nome Água da Vida.

Nesse mesmo evento, os servidores inauguraram também a implantação da Geladeira Literária que visa atender à comunidade que passa pelo local, com a doação ou troca de livros, proporcionando um incentivo à leitura. Tudo isso está disponível gratuitamente à população, que também é assistida por meio de doação das hortaliças cultivadas pelos detentos da unidade, num gesto que une a natureza, a fé, a arte e solidariedade.