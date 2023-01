Hospital de Aquidauana promove piquenique em ação para saúde mental

Encontro na Lagoa Maior / (Divulgação)

Funcionários do Hospital Regional de Aquidauana participaram na terça-feira (17) de um piquenique na Lagoa Comprida, cartão postal da cidade, para uma ação em prol do “Janeiro Branco”, mês de importância para saúde mental de profissionais da saúde.

A direção administrativa promoveu o encontro para debater a questão é também para o fortalecimento de relacionamentos entre os profissionais que trabalham diretamente com o público vulnerável, para que possam refletir a respeito da necessidade do autocuidado para enfrentar as questões que envolvem o psicológico individual e coletivo.

A campanha reflete o tema de manter o equilíbrio em termos de saúde mental para atender, escutar e acolher com qualidade, além de saberem sobre a conscientização, cuidados da saúde e o bom relacionamento em seu ambiente de trabalho. A ação contou com alongamento, zumba, louvor, bate-papo e um delicioso lanche ao ar livre, às margens da lagoa.

A conscientização para o tema se faz imprescindível, uma vez que os cuidados com a saúde mental ainda são alvo de muito preconceito. É de extrema importância um evento com essa temática para que nossos profissionais obtenham um pouco mais de conhecimento sobre o que é e para que serve a Psicologia, sobre os cuidados com a saúde mental e, em caso de doenças, saber como lidar com as situações.

O Janeiro Branco é uma campanha criada e promovida por psicólogos com o propósito de convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental em busca de mais felicidade e qualidade de vida. O mês de janeiro foi escolhido, pois representa, simbólica e culturalmente, um mês de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.