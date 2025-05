Hospital de Aquidauana recebe equipamentos para cirurgias por vídeo

Juliano Dervalho

O pacote de equipamentos inclui uma torre de vídeo cirúrgica completa, além de novas pinças e cânulas. O investimento total é de R$ 321.479,29, com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. A tecnologia permitirá a realização de procedimentos minimamente invasivos, proporcionando mais precisão, menor trauma ao paciente e recuperação acelerada.

A entrega oficial contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, do diretor administrativo do hospital, Joacir Gomes, e da equipe médica e de enfermagem da unidade.

“Esse é um avanço significativo para nossa estrutura de saúde e para todos os moradores da região. Com essa tecnologia, garantimos um atendimento mais moderno, eficiente e humanizado. Agradeço ao Governo do Estado por atender essa importante demanda do nosso hospital”, afirmou o prefeito Mauro.

A secretária Sandra Calonga destacou que o serviço era inédito na unidade pública. “Até então, apenas o hospital da Cassems realizava esse tipo de cirurgia em Aquidauana. Agora, a população poderá contar com esse serviço também no hospital regional, o que representa mais segurança e conforto para os pacientes”, ressaltou.

Com os novos equipamentos, o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz se consolida como referência em cirurgias por vídeo na região, ampliando o acesso da população a um serviço mais eficiente e de alta qualidade.

