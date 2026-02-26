Hospital Funrural de Aquidauana passará a ter Pronto Atendimento 24 horas

Novo serviço visa desafogar o Hospital Regional e atender demanda crescente com abertura da BR-419
Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, visitou as instalações do hospital / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Hospital Funrural, em Aquidauana, passará a contar com Pronto Atendimento 24 horas, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo atendimento contínuo à população em casos de urgência e emergência de menor complexidade. A medida representa um avanço significativo na estruturação dos serviços públicos de saúde no município.
Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, visitou as instalações do hospital para acompanhar de perto a estrutura física, verificar os espaços destinados ao novo serviço e alinhar os últimos detalhes para o início dos atendimentos.
Durante a visita, também foram vistoriados os setores do hospital que estão passando por adequações estruturais necessárias para iniciar o funcionamento do Pronto Atendimento, visando assegurar qualidade, segurança e eficiência ao receber os pacientes.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância estratégica da iniciativa para toda a rede de saúde local.
“Estamos estruturando a rede municipal para que a população tenha atendimento 24 horas, com organização e qualidade. O Pronto Atendimento no Hospital Funrural é um passo fundamental para garantir mais eficiência, desafogar o Hospital Regional e também dar suporte ao aumento da demanda com a nova rota da BR-419, que amplia o fluxo de pessoas em nossa região”, afirmou.
A implantação do Pronto Atendimento 24h amplia a capacidade de resposta da rede pública de saúde, garantindo funcionamento todos os dias da semana e oferecendo mais agilidade e organização nos atendimentos imediatos.
A secretária Sandra Calonga explicou o impacto do novo serviço na reorganização da atenção à saúde no município.
“Esse serviço permitirá reorganizar o fluxo de urgência e emergência de menor complexidade, garantindo atendimento resolutivo e mais próximo da população, com equipe preparada e estrutura adequada”, destacou.
Com a medida, o hospital passa a integrar de forma ainda mais efetiva a rede municipal de saúde, contribuindo para melhorar o fluxo de atendimentos, reduzir a sobrecarga no Hospital Regional e elevar a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.
O diretor administrativo do Hospital Funrural, Eulálio Barbosa, celebrou a conquista. “A implantação desse serviço é a concretização de um sonho e representa uma grande melhoria para a população, que passa a contar com uma estrutura mais organizada, segura e preparada para atender suas necessidades”, disse. A diretora clínica, Dra. Auracélia Barbero, ressaltou o impacto assistencial da medida. “Com o Pronto Atendimento 24h, conseguimos oferecer uma resposta mais rápida aos casos de menor complexidade, permitindo melhor direcionamento dos casos mais graves e qualificando toda a rede de atenção à saúde do município”, finalizou.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
MS recebe 7,8 mil doses da vacina contra dengue
Anastácio recebe reforço de equipamentos para salas de vacina da rede municipal
Vacina contra vírus sincicial respiratório está disponível a gestantes de Anastácio
Clima
Com a elevação da temperatura e a ausência de precipitações, a orientação é para que a população mantenha a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos períodos de maior intensidade
Luto
Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS