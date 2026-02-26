Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026

Saúde

Hospital Funrural de Aquidauana passará a ter Pronto Atendimento 24 horas

Novo serviço visa desafogar o Hospital Regional e atender demanda crescente com abertura da BR-419

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 18:13

Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, visitou as instalações do hospital / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Hospital Funrural, em Aquidauana, passará a contar com Pronto Atendimento 24 horas, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo atendimento contínuo à população em casos de urgência e emergência de menor complexidade. A medida representa um avanço significativo na estruturação dos serviços públicos de saúde no município.

Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, visitou as instalações do hospital para acompanhar de perto a estrutura física, verificar os espaços destinados ao novo serviço e alinhar os últimos detalhes para o início dos atendimentos.

Durante a visita, também foram vistoriados os setores do hospital que estão passando por adequações estruturais necessárias para iniciar o funcionamento do Pronto Atendimento, visando assegurar qualidade, segurança e eficiência ao receber os pacientes.

Desafogamento e demanda crescente

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância estratégica da iniciativa para toda a rede de saúde local.

Estamos estruturando a rede municipal para que a população tenha atendimento 24 horas, com organização e qualidade. O Pronto Atendimento no Hospital Funrural é um passo fundamental para garantir mais eficiência, desafogar o Hospital Regional e também dar suporte ao aumento da demanda com a nova rota da BR-419, que amplia o fluxo de pessoas em nossa região”, afirmou.

A implantação do Pronto Atendimento 24h amplia a capacidade de resposta da rede pública de saúde, garantindo funcionamento todos os dias da semana e oferecendo mais agilidade e organização nos atendimentos imediatos.

Organização do fluxo de urgência

A secretária Sandra Calonga explicou o impacto do novo serviço na reorganização da atenção à saúde no município.

“Esse serviço permitirá reorganizar o fluxo de urgência e emergência de menor complexidade, garantindo atendimento resolutivo e mais próximo da população, com equipe preparada e estrutura adequada”, destacou.

Com a medida, o hospital passa a integrar de forma ainda mais efetiva a rede municipal de saúde, contribuindo para melhorar o fluxo de atendimentos, reduzir a sobrecarga no Hospital Regional e elevar a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.

Concretização de um sonho

O diretor administrativo do Hospital Funrural, Eulálio Barbosa, celebrou a conquista. “A implantação desse serviço é a concretização de um sonho e representa uma grande melhoria para a população, que passa a contar com uma estrutura mais organizada, segura e preparada para atender suas necessidades”, disse. A diretora clínica, Dra. Auracélia Barbero, ressaltou o impacto assistencial da medida. “Com o Pronto Atendimento 24h, conseguimos oferecer uma resposta mais rápida aos casos de menor complexidade, permitindo melhor direcionamento dos casos mais graves e qualificando toda a rede de atenção à saúde do município”, finalizou.

