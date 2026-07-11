Hospital Funrural passará a atender casos de urgência e emergência de menor complexidade durante 24 horas por dia / Divulgação

A partir desta segunda-feira (13), o Hospital Funrural/Joaquim Corrêa de Albuquerque, mantido pela Sociedade Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar, passará a oferecer Pronto Atendimento 24 horas. A iniciativa da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), visa consolidar mais uma etapa de ampliação da rede pública de saúde do município.

Com o novo serviço, a unidade passará a atender casos de urgência e emergência de menor complexidade durante 24 horas por dia, fortalecendo a capacidade de resposta da rede municipal e garantindo mais agilidade no atendimento à população.

A expectativa é que a implantação do Pronto Atendimento contribua para reorganizar o fluxo, oferecendo uma alternativa para os pacientes e ajudando a reduzir a demanda sobre o Hospital Regional de Aquidauana.

A preparação para o início das atividades vem sendo acompanhada pela gestão desde o início do ano. Em fevereiro, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, visitaram o Hospital Funrural para acompanhar as adequações estruturais necessárias e alinhar os últimos detalhes para o funcionamento do novo serviço.

"Estamos estruturando a rede municipal para que a população tenha atendimento 24 horas, com organização e qualidade. O Pronto Atendimento no Hospital Funrural é um passo fundamental para garantir mais eficiência, desafogar o Hospital Regional e também dar suporte ao aumento da demanda com a nova rota da BR-419, que amplia o fluxo de pessoas em nossa região", afirmou o prefeito, na ocasião.

Também durante a visita em fevereiro, a secretária Sandra Calonga ressaltou que o novo serviço permitirá reorganizar os atendimentos de urgência e emergência de menor complexidade, proporcionando assistência mais próxima da população, com equipe preparada e estrutura adequada.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Aquidauana, o Hospital Funrural contará com atendimento ininterrupto, equipe qualificada e estrutura preparada para acolher os pacientes, reforçando o compromisso do município em oferecer uma saúde cada vez mais acessível, eficiente e segura para a população.

