Hospital Regional de Aquidauana alerta para golpe

Divulgação

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz emitiu uma nota informando que golpistas estão se aproveitando da vulnerabilidade e fragilidade de familiares de pacientes internados para aplicar golpes em nome da Unidade Hospitalar.

"Infelizmente um familiar de um paciente que está internado em nossa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atendeu o golpista que se passou por um médico do setor e acabou fazendo o pagamento que o criminoso solicitou", diz trecho da nota.

"A direção administrativa alerta as pessoas que estejam com pacientes em observação ou internados aqui para ficarem atentas a essas tentativas, já que nenhum médico ou funcionário do Hospital Regional de Aquidauana entra em contato com familiares para pedir valores em dinheiro, justificando a compra de medicamentos ou exames fora da Instituição. Esclarecemos que ligações serão realizadas apenas quando necessário, para orientação ou para solicitar o comparecimento ao hospital", reforçou a unidade.

O hopsital destacou que nunca passará uma conta bancária para que seja realizado qualquer tipo de depósito ou transferência por telefone.

A diretora geral, enfermeira Claudia Nascimento já registrou um boletim de ocorrência e determinou providências do corpo jurídico, para resguardar as pessoas que passam por atendimento em nosso Hospital e ressalta que um dos preceitos adotados na instituição é a confidencialidade. Sendo assim. nenhuma informação deve ser transmitida por telefone, mesmo que seja um familiar mais próximo do paciente.