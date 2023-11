Hospital Regional de Aquidauana está com obras a todo vapor

Obras estão a todo vapor / Juliano Dervalho

Está em andamento a tão sonhada reforma do Hospital Regional de Aquidauana “Dr. Estácio Muniz”. Esta obra é muito importante não só para o município, mas, também, para atendimento dos pacientes da microrregião, dos municípios de Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque.

Para a execução da obra, o prefeito Odilon Ribeiro apresentou o projeto ao então governador Reinaldo Azambuja, no ano passado. Dando a continuidade com a parceria para reforma, o atual governador Eduardo Riedel, junto com o prefeito Odilon assinaram a ordem de serviço para iniciar a obra.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 9 milhões para a reforma completa do hospital, incluindo, áreas externas e internas, projeto de combate a pânico e incêndio, novas redes elétricas e hidráulicas. Somente de recursos próprios do município, o prefeito Odilon autorizou o investimento de R$ 815 mil de contrapartida da prefeitura para somar aos recursos do Estado e custear a obra.

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz também receberá reparos importantes em sua estrutura predial, troca de todo o piso e revestimentos e, ainda, melhorias em sua acessibilidade, para pacientes idosos, cadeirantes e com deficiência.

Um novo centro cirúrgico, mais amplo e com gerador próprio está em fase de construção, bem como, novo necrotério e estacionamento interno, também já estão sendo feitos.

Ao conversar com os trabalhadores do hospital e motoristas das ambulâncias, o prefeito Odilon identificou outra demanda essencial apontada pelos profissionais, que era a construção e adequação de uma nova entrada para as ambulâncias no Pronto Socorro.

“Essa nova entrada de ambulâncias e mais um centro cirúrgico são prioridades que os nossos profissionais do hospital mais pediram e, assim, a gente vai atender. Pedi para a engenharia incluir essas demandas no projeto e serão executadas, também vamos ter uma nova recepção central, com ambiente melhor distribuído e climatizado, para atendimento mais humanizado, com mais comodidade e conforto dos pacientes e dos trabalhadores que tiram seus plantões ali”, detalhou o prefeito Odilon Ribeiro.

A ala de Hemodiálise também vai receber adequações na estrutura atual, para deixar o ambiente ainda mais acolhedor e melhorar a funcionalidade do espaço que existe para o trabalho da equipe médica e de enfermagem.

Os setores de observação e triagem dos pacientes também serão modernizados e melhor climatizados. A empresa que está executando a reforma geral do hospital desenvolve a reforma por blocos, ou seja, iniciou em um pavilhão, conclui esse para depois seguir para outro setor.

A reforma será feita dessa forma para garantir maior segurança e, também, para evitar que os atendimentos sejam suspensos ou paralisados por conta das obras nos outros setores.