Hospital Regional de Aquidauana ganha reforço com novos cirurgiões

Gabriela Bernardes / AGECOM

A saúde pública de Aquidauana recebeu um importante reforço nesta segunda-feira (15): quatro novos médicos cirurgiões foram contratados para atuar no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, referência para a região.

Os profissionais Dra. Bárbara Cruciol Soares, Dr. Rodrigo Barbero, Dr. Diogo Bossay e Dr. Magno Nogueira foram oficialmente recebidos durante uma reunião de boas-vindas, que contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária de Saúde, Sandra Calonga, vereadores e membros da direção do hospital.