Hospital Regional de Aquidauana promove mutirÃ£o de saÃºde das mulheres neste sÃ¡bado

AgÃªncia Brasil/Arquivo

Cuidar da saúde é um ato de amor. Neste sábado e domingo (21 e 22), a partir das 7h, acontece o Mutirão da Saúde das Mulheres no Hospital Regional de Aquidauana. A ação é promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

O objetivo é reduzir filas, acelerar diagnósticos e garantir mais acesso a exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Serão ofertadas 100 vagas para tomografia, 10 cirurgias de catarata, 4 cirurgias gerais e 2 cirurgias ginecológicas.

O atendimento é exclusivo para mulheres já agendadas pela Central de Regulação, que organiza o fluxo de pacientes conforme a necessidade e prioridade de cada caso. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da saúde pública no município, especialmente no mês dedicado à valorização e ao cuidado com a mulher.

Março é o mês da mulher… e também de cuidar de você. A administração municipal reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde, ampliando o acesso a procedimentos essenciais e garantindo mais qualidade de vida para a população feminina de Aquidauana.

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