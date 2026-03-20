Acessibilidade

20 de MarÃ§o de 2026 • 17:55

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Cidadania

Hospital Regional de Aquidauana promove mutirÃ£o de saÃºde das mulheres neste sÃ¡bado

AÃ§Ã£o do MinistÃ©rio da SaÃºde vai ofertar 100 tomografias, cirurgias de catarata e procedimentos ginecolÃ³gicos e gerais

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 13:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AgÃªncia Brasil/Arquivo

Cuidar da saúde é um ato de amor. Neste sábado e domingo (21 e 22), a partir das 7h, acontece o Mutirão da Saúde das Mulheres no Hospital Regional de Aquidauana. A ação é promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

O objetivo é reduzir filas, acelerar diagnósticos e garantir mais acesso a exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Serão ofertadas 100 vagas para tomografia, 10 cirurgias de catarata, 4 cirurgias gerais e 2 cirurgias ginecológicas.

O atendimento é exclusivo para mulheres já agendadas pela Central de Regulação, que organiza o fluxo de pacientes conforme a necessidade e prioridade de cada caso. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da saúde pública no município, especialmente no mês dedicado à valorização e ao cuidado com a mulher.

Março é o mês da mulher… e também de cuidar de você. A administração municipal reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde, ampliando o acesso a procedimentos essenciais e garantindo mais qualidade de vida para a população feminina de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

EspetÃ¡culo

Cinema Itinerante chega a Aquidauana com sessÃµes gratuitas em bairros, aldeias e Ã¡reas rurais

Agricultura familiar

Colheita de urucum em Aquidauana marca avanÃ§o da produÃ§Ã£o emÂ assentamentos

Cultura e gastronomia

Feira da EstaÃ§Ã£o tem ediÃ§Ã£o especial neste sÃ¡bado comÂ mÃºsica ao vivo em Aquidauana

Evento gratuito acontece das 17h Ã s 23h na EstaÃ§Ã£o RodoviÃ¡ria com atraÃ§Ãµes para toda a famÃ­lia

OcorrÃªncia

Homem fica ferido em colisÃ£o na regiÃ£o do Parque de ExposiÃ§Ãµes em Aquidauana

Publicidade

OcorrÃªncia

Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

ÃšLTIMAS

Suporte

AnastÃ¡cio da a largadaÂ para trabalhar seletividade alimentar em crianÃ§as com autismo

Atividade envolve nutricionista, terapeuta ocupacional e participaÃ§Ã£o dos pais para ampliar repertÃ³rio alimentar dos pacientes

JustiÃ§a

Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo