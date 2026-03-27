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Hospital Regional de Aquidauana realiza testes em recÃ©m-nascidos

O exame Ã© rÃ¡pido e permite o encaminhamento para acompanhamento especializado quando necessÃ¡rio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 10:53

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Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

O Hospital Regional realiza de forma contínua os testes da orelhinha e da linguinha em recém-nascidos, como parte dos atendimentos oferecidos pela rede pública de saúde em Aquidauana.

O teste da orelhinha, ou Triagem Auditiva Neonatal, é feito nos primeiros dias de vida e tem como objetivo identificar possíveis alterações auditivas. O exame é rápido e permite o encaminhamento para acompanhamento especializado quando necessário.

O teste da linguinha avalia o frênulo lingual, conhecido como “língua presa”. A alteração pode interferir na amamentação, na fala e no desenvolvimento da criança. A identificação precoce permite a realização de intervenções.

De acordo com a fonoaudióloga responsável pelo serviço, Ana Karuline Marcelino, os exames possibilitam a identificação de alterações ainda nos primeiros dias de vida e o início do acompanhamento adequado.

A orientação é que pais ou responsáveis garantam a realização dos testes ainda na maternidade. Em caso de dúvidas, a equipe de saúde realiza o acompanhamento e fornece orientações.

Os exames são oferecidos gratuitamente e integram as ações de atenção ao recém-nascido, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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