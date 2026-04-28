Hospital Regional de Aquidauana recebe arco cirúrgico inovador para procedimentos

Equipamento Fênix permite imagens em tempo real durante cirurgias, beneficiando áreas ortopédica e vascular; tecnologia foi viabilizada pela Secretaria de Estado de Saúde de MS
Com tecnologia avançada, o arco cirúrgico é especialmente útil nas áreas ortopédica e vascular / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Hospital Regional de Aquidauana deu um importante passo rumo à modernização do atendimento cirúrgico com a chegada do Arco Cirúrgico Fênix, equipamento de imagem de última geração que permite visualização em tempo real durante procedimentos invasivos. A novidade foi viabilizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, atendendo a um pedido da Administração Municipal.
Com tecnologia avançada, o arco cirúrgico é especialmente útil nas áreas ortopédica e vascular, pois fornece ao médico imagens contínuas e de alta definição enquanto a cirurgia é realizada. Isso aumenta a precisão das intervenções, reduz riscos e torna o procedimento mais ágil e seguro.
De acordo com a direção do hospital, o equipamento representa um salto na qualidade do atendimento à população da região. "Isso significa diagnósticos mais rápidos, cirurgias mais seguras e um atendimento ainda mais eficiente para quem precisa", destaca a nota oficial da unidade.
A aquisição reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a melhoria contínua da saúde pública em Aquidauana e cidades vizinhas, garantindo mais tecnologia e mais cuidado para os pacientes.
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