Regional de Aquidauana recebe equipamentos mÃ©dicos e de ar condicionados

A aÃ§Ã£o faz parte de iniciativas voltadas Ã estruturaÃ§Ã£o dos serviÃ§os prestados no hospital, que atende pacientes de Aquidauana e regiÃ£o
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana e o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz realizaram, na manhã desta terça-feira (17), a solenidade de entrega de ares-condicionados, equipamentos médicos e materiais utilitários para a unidade de saúde.
O evento ocorreu às 8h, nas dependências do Hospital Regional, e contou com a participação de autoridades e convidados.
Durante a solenidade, foram entregues equipamentos destinados ao atendimento hospitalar, além de ares-condicionados e materiais de apoio, que passam a integrar a estrutura da unidade.
A ação faz parte de iniciativas voltadas à estruturação dos serviços prestados no hospital, que atende pacientes de Aquidauana e região.
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