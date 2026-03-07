Regional de Aquidauana recebe equipamentos mÃ©dicos e de ar condicionados

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana e o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz realizaram, na manhã desta terça-feira (17), a solenidade de entrega de ares-condicionados, equipamentos médicos e materiais utilitários para a unidade de saúde.



O evento ocorreu às 8h, nas dependências do Hospital Regional, e contou com a participação de autoridades e convidados.



Durante a solenidade, foram entregues equipamentos destinados ao atendimento hospitalar, além de ares-condicionados e materiais de apoio, que passam a integrar a estrutura da unidade.



A ação faz parte de iniciativas voltadas à estruturação dos serviços prestados no hospital, que atende pacientes de Aquidauana e região.