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Regional de Aquidauana recebe equipamentos mÃ©dicos e de ar condicionados

A aÃ§Ã£o faz parte de iniciativas voltadas Ã  estruturaÃ§Ã£o dos serviÃ§os prestados no hospital, que atende pacientes de Aquidauana e regiÃ£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 09:24

Atualizado em 17/03/2026 Ã s 12:40

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana e o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz realizaram, na manhã desta terça-feira (17), a solenidade de entrega de ares-condicionados, equipamentos médicos e materiais utilitários para a unidade de saúde.

O evento ocorreu às 8h, nas dependências do Hospital Regional, e contou com a participação de autoridades e convidados.

Durante a solenidade, foram entregues equipamentos destinados ao atendimento hospitalar, além de ares-condicionados e materiais de apoio, que passam a integrar a estrutura da unidade.

A ação faz parte de iniciativas voltadas à estruturação dos serviços prestados no hospital, que atende pacientes de Aquidauana e região.

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