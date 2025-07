Hospital Regional de Aquidauana recebe nova torre de vídeo para cirurgias

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

Teve início nesta semana a montagem da nova torre de vídeo no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. O equipamento será utilizado em procedimentos cirúrgicos por vídeo nas áreas ortopédica e geral, modernizando a estrutura hospitalar e ampliando a qualidade do atendimento prestado à população.



A instalação está sendo feita de forma técnica por uma equipe especializada. Nos próximos dias, a equipe de enfermagem passará por treinamento específico para o uso do novo recurso. Segundo o diretor do hospital, Joacir Gomes, também estão sendo adquiridos itens complementares para garantir a operação do equipamento com segurança e eficiência.



O investimento total na torre de vídeo foi de R$ 294.803,29, viabilizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com apoio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. Além disso, foram entregues R$ 26.676,00 em pinças e cânulas cirúrgicas, que vão aprimorar a realização dos procedimentos.



A entrega dos equipamentos contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, e da equipe técnica do hospital. Para o prefeito, a chegada da nova torre representa um avanço importante para toda a região, permitindo um atendimento mais moderno e eficiente. A secretária Sandra Calonga destacou que a cirurgia por vídeo traz benefícios diretos aos pacientes, como menor dor e recuperação mais rápida.



A nova torre de vídeo deve entrar em funcionamento em breve, após a conclusão da instalação e dos treinamentos, contribuindo para o fortalecimento da saúde pública em Aquidauana com o apoio da tecnologia.

