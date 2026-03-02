Hospital Regional de Aquidauana recebe trÃªs ventiladores pulmonares de Ãºltima geraÃ§Ã£o

Como parte da implantaÃ§Ã£o dos novos equipamentos, foi realizado um treinamento tÃ©cnico voltado para os fisioterapeutas da unidade / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Hospital Regional de Aquidauana recebeu na última sexta-feira (27) três novos ventiladores mecânicos pulmonares, adquiridos com recursos próprios do município. Os equipamentos reforçam a estrutura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ampliam a qualidade da assistência prestada aos pacientes que necessitam de suporte respiratório.

Os ventiladores são de última geração e contam com tecnologia avançada, permitindo a utilização tanto de ventilação mecânica invasiva quanto não invasiva. Os aparelhos oferecem diversas configurações e funcionalidades, proporcionando maior precisão e segurança no suporte respiratório de pacientes submetidos à intubação, além de atender casos que necessitam de ventilação não invasiva.

“Estamos garantindo equipamentos modernos e mais qualidade no atendimento à nossa população. Saúde é prioridade, e seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais nossa rede hospitalar”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

O software dos aparelhos já é utilizado pela equipe hospitalar, o que facilita a adaptação e otimiza o atendimento, garantindo agilidade e eficiência nos procedimentos.

Capacitação da equipe

Como parte da implantação dos novos equipamentos, foi realizado um treinamento técnico ministrado por profissionais da Empresa Centro Oeste Medical, voltado a todos os fisioterapeutas da unidade. A capacitação abordou de forma detalhada todas as funcionalidades dos ventiladores mecânicos, incluindo modos ventilatórios invasivos e não invasivos, ajustes de parâmetros, monitorização avançada, interpretação de curvas e gráficos respiratórios, além de protocolos de segurança e boas práticas no manuseio dos equipamentos.

O treinamento também proporcionou momentos práticos, permitindo que os fisioterapeutas tirassem dúvidas e simulassem situações clínicas do dia a dia da UTI, garantindo que a equipe esteja plenamente capacitada para utilizar os novos aparelhos com segurança e eficiência.

A aquisição reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização da estrutura hospitalar e a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à população de Aquidauana e região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!