Aquidauana amplia estrutura da maternidade com berços aquecidos e incubadoras

Novos equipamentos foram entregues nesta sexta-feira / Gabriela Bernardes/Agecom

A maternidade do Hospital Regional de Aquidauana passou a contar com novos equipamentos para fortalecer a assistência prestada a gestantes e recém-nascidos. Nesta sexta-feira (03), foram entregues dois berços aquecidos e duas incubadoras, ampliando a estrutura destinada ao atendimento neonatal na unidade hospitalar.

A entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, do diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, além de médicos, profissionais de enfermagem, técnicos e demais colaboradores da unidade.

Com o investimento em novos equipamentos para a assistência neonatal, o objetivo é proporcionar mais segurança, conforto e qualidade no atendimento aos bebês que necessitam de acompanhamento especializado, especialmente nas primeiras horas de vida. Enquanto os berços aquecidos auxiliam na manutenção da temperatura corporal dos recém-nascidos durante os primeiros atendimentos, as incubadoras oferecem um ambiente controlado para bebês prematuros ou que demandam cuidados intensivos.

Segundo a administração municipal, os equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Dr. Luiz Ovando (PP), destinadas a Aquidauana para fortalecer a área da saúde.

"Investimos na estrutura de atendimento do Hospital Regional. Esses novos berços aquecidos e incubadoras representam mais segurança para os recém-nascidos, melhores condições de trabalho para nossos profissionais e mais tranquilidade para as famílias. Além disso, estamos retomando as obras de reforma do hospital, reafirmando nosso compromisso com uma saúde pública cada vez mais estruturada e humanizada", afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou que a chegada dos equipamentos amplia a capacidade de atendimento da maternidade.

"Esses novos equipamentos ampliam nossa capacidade de atendimento e oferecem melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, refletindo diretamente na qualidade da assistência prestada às gestantes e aos recém-nascidos. É um investimento que faz diferença no cuidado com a vida desde os primeiros momentos", disse a secretária.

Para o diretor do Hospital Regional de Aquidauana, Joacir Gomes, os novos equipamentos representam um importante reforço para a estrutura da maternidade e para o trabalho desenvolvido pela equipe.