Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

Em meio ao luto e à consternação pela tragédia ocorrida na noite desta terça-feira (23), o Hotel Fazenda Barra Mansa divulgou nota pública manifestando solidariedade às famílias das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em sua região rural. A aeronave de pequeno porte caiu nas proximidades da propriedade, resultando na morte de quatro pessoas.

No comunicado, o hotel reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes e oferece apoio humanitário às famílias afetadas.

tragédia

O acidente ocorreu na zona rural da fazenda Barra Mansa, no município de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. A aeronave, modelo Cessna 175, prefixo PTBAN, fabricada em 1958, caiu ao término de uma manobra de aproximação ao pouso, após uma tentativa de arremetida.

As quatro pessoas a bordo vieram a óbito. Entre elas estavam:

o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros

o arquiteto chinês Kongjian Yu (referência mundial no tema “cidades esponja”)

os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.

O trabalho de resgate levou cerca de nove horas devido à difícil localização e ao acesso precário ao terreno.

Os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana, onde passarão por procedimentos de identificação.

As investigações estão sob responsabilidade de órgãos como o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e o SERIPA IV / CENIPA, que devem apurar as causas da queda.

Segundo elementos preliminares, a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo e estava limitada a voos diurnos sob regras visuais, o que levanta suspeitas quanto às condições do voo à noite.