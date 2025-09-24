Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

Avião de pequeno porte caiu na região da fazenda, no fim da tarde de ontem (23)
Em meio ao luto e à consternação pela tragédia ocorrida na noite desta terça-feira (23), o Hotel Fazenda Barra Mansa divulgou nota pública manifestando solidariedade às famílias das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em sua região rural. A aeronave de pequeno porte caiu nas proximidades da propriedade, resultando na morte de quatro pessoas.
No comunicado, o hotel reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes e oferece apoio humanitário às famílias afetadas.
O acidente ocorreu na zona rural da fazenda Barra Mansa, no município de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. A aeronave, modelo Cessna 175, prefixo PTBAN, fabricada em 1958, caiu ao término de uma manobra de aproximação ao pouso, após uma tentativa de arremetida.
As quatro pessoas a bordo vieram a óbito. Entre elas estavam:
O trabalho de resgate levou cerca de nove horas devido à difícil localização e ao acesso precário ao terreno.
Os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana, onde passarão por procedimentos de identificação.
As investigações estão sob responsabilidade de órgãos como o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e o SERIPA IV / CENIPA, que devem apurar as causas da queda.
Segundo elementos preliminares, a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo e estava limitada a voos diurnos sob regras visuais, o que levanta suspeitas quanto às condições do voo à noite.
