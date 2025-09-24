Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 18:59

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

Avião de pequeno porte caiu na região da fazenda, no fim da tarde de ontem (23)

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 17:44

Atualizado em 24/09/2025 às 17:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em meio ao luto e à consternação pela tragédia ocorrida na noite desta terça-feira (23), o Hotel Fazenda Barra Mansa divulgou nota pública manifestando solidariedade às famílias das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em sua região rural. A aeronave de pequeno porte caiu nas proximidades da propriedade, resultando na morte de quatro pessoas.

No comunicado, o hotel reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes e oferece apoio humanitário às famílias afetadas.

tragédia

O acidente ocorreu na zona rural da fazenda Barra Mansa, no município de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. A aeronave, modelo Cessna 175, prefixo PTBAN, fabricada em 1958, caiu ao término de uma manobra de aproximação ao pouso, após uma tentativa de arremetida.

As quatro pessoas a bordo vieram a óbito. Entre elas estavam:

  • o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros
  • o arquiteto chinês Kongjian Yu (referência mundial no tema “cidades esponja”)
  • os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.

O trabalho de resgate levou cerca de nove horas devido à difícil localização e ao acesso precário ao terreno.

Os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana, onde passarão por procedimentos de identificação.

As investigações estão sob responsabilidade de órgãos como o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e o SERIPA IV / CENIPA, que devem apurar as causas da queda.

Segundo elementos preliminares, a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo e estava limitada a voos diurnos sob regras visuais, o que levanta suspeitas quanto às condições do voo à noite.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Kongjian Yu defendia que Brasil era o "último pedaço de jardim do mundo"

Tragédia

Avião que caiu em matou quatro pessoas em Aquidauana tinha 67 anos

Tragédia

Vítimas de queda de avião no Pantanal trabalhavam em documentário internacional

Corpos de vítimas de queda de avião permanecem no IML em Aquidauana

Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

FAB investiga queda de avião que matou quatro pessoas

Luto

Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

Publicidade

Luto

Cineasta morto em acidente aéreo no Pantanal dirigiu filme indicado ao Emmy

ÚLTIMAS

Serviços

Família mantém busca por jovem de 23 anos desaparecido em Campo Grande

Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí

Saúde

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos

Produtos não podem ser fabricados nem comercializados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo