Humberto Torres reforça atuação de Mara Caseiro por Aquidauana

O secretário stacou o histórico de colaboração com a parlamentar, que já apoiou áreas como turismo e cultura
O secretário Humberto Torres ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos para a cidade / Ryan Santos
Em entrevista concedida durante as festividades do aniversário de 133 anos de Aquidauana e a segunda noite da Expoaqui 2025, o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, expressou sua satisfação com a presença da deputada estadual Mara Caseiro, reforçando a importância da parceria para o desenvolvimento do município.
"A gente fica muito feliz, 133 anos de Aquidauana, recebendo mais uma vez nossa deputada Mara Caseiro, que sempre traz emendas, sempre está presente em nosso município", afirmou o secretário.
Humberto Torres destacou o histórico de colaboração com a parlamentar, que já apoiou áreas como turismo e cultura, e agora estende essa parceria para o meio ambiente. Ele ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos e apoio junto ao Governo do Estado para a cidade, em uma ação conjunta com o prefeito Mauro do Atlântico.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Eventos
O evento, que acontece na região central, será marcado por apresentações musicais, fanfarras, desfiles temáticos e demonstrações de civismo e orgulho local
Habitação
As regularizações e novas construções significam a realização de sonhos para muitas famílias
Tráfico
Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS