Humberto Torres reforça atuação de Mara Caseiro por Aquidauana

O secretário Humberto Torres ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos para a cidade / Ryan Santos

"A gente fica muito feliz, 133 anos de Aquidauana, recebendo mais uma vez nossa deputada Mara Caseiro, que sempre traz emendas, sempre está presente em nosso município", afirmou o secretário.

Em entrevista concedida durante as festividades do aniversário de 133 anos de Aquidauana e a segunda noite da Expoaqui 2025, o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, expressou sua satisfação com a presença da deputada estadual Mara Caseiro, reforçando a importância da parceria para o desenvolvimento do município.

Humberto Torres destacou o histórico de colaboração com a parlamentar, que já apoiou áreas como turismo e cultura, e agora estende essa parceria para o meio ambiente. Ele ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos e apoio junto ao Governo do Estado para a cidade, em uma ação conjunta com o prefeito Mauro do Atlântico.

