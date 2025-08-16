Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 12:55

Expoaqui 2025

Humberto Torres reforça atuação de Mara Caseiro por Aquidauana

O secretário stacou o histórico de colaboração com a parlamentar, que já apoiou áreas como turismo e cultura

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 11:27

Atualizado em 16/08/2025 às 12:33

O secretário Humberto Torres ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos para a cidade / Ryan Santos

Em entrevista concedida durante as festividades do aniversário de 133 anos de Aquidauana e a segunda noite da Expoaqui 2025, o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, expressou sua satisfação com a presença da deputada estadual Mara Caseiro, reforçando a importância da parceria para o desenvolvimento do município.

"A gente fica muito feliz, 133 anos de Aquidauana, recebendo mais uma vez nossa deputada Mara Caseiro, que sempre traz emendas, sempre está presente em nosso município", afirmou o secretário.

Humberto Torres destacou o histórico de colaboração com a parlamentar, que já apoiou áreas como turismo e cultura, e agora estende essa parceria para o meio ambiente. Ele ressaltou que a presença de Mara Caseiro demonstra o compromisso de buscar mais investimentos e apoio junto ao Governo do Estado para a cidade, em uma ação conjunta com o prefeito Mauro do Atlântico.

