IBGE continua com dificuldades na coleta de dados para o Censo Demográfico em Aquidauana

As notificações serão enviadas à Procuradoria do IBGE / Divulgação

A coordenadora de subárea de Aquidauana do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Dóris da Silva Teixeira destaca que parte da população de Aquidauana está se recusando a responder o questionário do Censo Demográfico 2022, que faz o levantamento do perfil e da densidade demográfica do país.

Ela afirma que quem se recusar a prestar as informações solicitadas ou mentir nas respostas está sujeito a pagar multa de até dez vezes o valor do salário mínimo se for infrator primário.