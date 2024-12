Foi identificada a vítima fatal do trágico acidente ocorrido no início da tarde deste sábado (21) na BR-262. O motorista que perdeu a vida após colidir com uma árvore foi identificado como Rosemiro Cezar Magalhães, de 39 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rosemiro estava sozinho no veículo, aparentemente um modelo Voyage, que seguia sentido Campo Grande-Aquidauana. O acidente ocorreu próximo à entrada de Piraputanga quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia. A colisão foi tão forte que o corpo da vítima ficou preso às ferragens, dificultando o trabalho das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros e a PRF foram rapidamente acionados, mas, ao chegarem ao local, constataram que Rosemiro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi removido pelas equipes e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente, incluindo a possibilidade de falha mecânica ou excesso de velocidade. Enquanto isso, os familiares aguardam o sepultamento de Rosemiro, que deve ocorrer nos próximos dias.

O acidente segue sendo analisado pelas autoridades, que buscam entender as circunstâncias que levaram a essa fatalidade na BR-262, uma das principais rodovias de Mato Grosso do Sul.