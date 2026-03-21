Ronaldo Rodrigues da Silva, de 57 anos, foi morto no Bairro Santa Terezinha nesta madrugada
O Pantaneiro
Após o brutal homicídio que vitimou Ronaldo Rodrigues da Silva da madrugada deste sábado (21) em uma kitnet de Aquidauana, as autoridades seguem com as investigações para apurar as circunstâncias do crime e a participação dos suspeitos.
Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos já foram detidos em flagrante após assumir espontaneamente a autoria do homicídio, afirmando que ambos participaram do crime. A vítima apresentava graves lesões no pescoço, com indícios de objeto perfurocortante cravado na região.
A polícia segue investigando os motivos que levaram ao crime, bem como a possível participação de outras pessoas. As autoridades também estão analisando imagens e depoimentos de testemunhas para reconstruir a dinâmica dos fatos.
O caso provocou forte repercussão em Aquidauana, gerando comoção entre moradores, que se dizem chocados pela brutalidade do ato. A Polícia Civil reforça que qualquer informação adicional pode ser repassada de forma sigilosa, contribuindo para a apuração completa do homicídio.
As equipes de perícia continuam trabalhando no local, e o inquérito deve avançar nos próximos dias, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.
PrevenÃ§Ã£o
Bombeiros
AÃ§Ã£o de saÃºde bucal Ã© realizada em escola da Fazenda Taboco em Aquidauana
Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira
Judocas de Aquidauana garantem vagas para oÂ Brasileiro Regional
EducaÃ§Ã£o
O mÃ©todo, que inicialmente surgiu como uma forma pessoal de facilitar seus estudos, acabou despertando o interesse de professores de matemÃ¡tica
Cidadania
Programa Cesta SolidÃ¡ria beneficia famÃlias cadastradas no CRAS e instituiÃ§Ãµes; nova regra exige CPF de todos os membros da famÃlia para manutenÃ§Ã£o do benefÃcio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS