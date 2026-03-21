O Pantaneiro

Após o brutal homicídio que vitimou Ronaldo Rodrigues da Silva da madrugada deste sábado (21) em uma kitnet de Aquidauana, as autoridades seguem com as investigações para apurar as circunstâncias do crime e a participação dos suspeitos.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos já foram detidos em flagrante após assumir espontaneamente a autoria do homicídio, afirmando que ambos participaram do crime. A vítima apresentava graves lesões no pescoço, com indícios de objeto perfurocortante cravado na região.

A polícia segue investigando os motivos que levaram ao crime, bem como a possível participação de outras pessoas. As autoridades também estão analisando imagens e depoimentos de testemunhas para reconstruir a dinâmica dos fatos.

O caso provocou forte repercussão em Aquidauana, gerando comoção entre moradores, que se dizem chocados pela brutalidade do ato. A Polícia Civil reforça que qualquer informação adicional pode ser repassada de forma sigilosa, contribuindo para a apuração completa do homicídio.

As equipes de perícia continuam trabalhando no local, e o inquérito deve avançar nos próximos dias, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.