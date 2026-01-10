Identificada vítima fatal de grave acidente na BR-262

Corpo de Bombeiros

Foi identificada como Solange Feitosa, moradora de Aquidauana, a vítima fatal do grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira, 09 de janeiro de 2025, na BR-262, em frente ao Restaurante Correntes (Redondo), no trecho que liga Campo Grande a Aquidauana.

Solange era passageira de um Chevrolet Onix, um dos veículos envolvidos na colisão. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu quando um Renault Sandero, que seguia no mesmo sentido da rodovia, teria acessado o acostamento com a intenção de entrar no restaurante. Ao tentar realizar a conversão para atravessar a pista, o veículo acabou sendo atingido pelo Onix, que vinha logo atrás. Com o impacto, o veículo em que Solange saiu da pista e parou ao bater um uma árvore.

O impacto foi violento e resultou na morte de Solange ainda no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a ocorrência, sendo encaminhadas de ambulância para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.

O trecho da BR-262 onde aconteceu o acidente é conhecido por ser pouco iluminado, o que pode ter contribuído para a dificuldade de visualização e para a dinâmica da colisão. A Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos competentes estiveram no local para controlar o tráfego e iniciar os levantamentos técnicos.

As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. A morte de Solange Feitosa causou comoção entre familiares, amigos e a comunidade aquidauanense, que lamenta a perda e presta solidariedade aos entes queridos neste momento de dor.