Identificada vítima fatal do acidente na Ponte Nova em Aquidauana

O advogado Elcilande Serafim de Souza, de 58 anos, morreu na noite deste sábado (21) após um acidente de trânsito envolvendo a caminhonete em que ele dirigia e uma motocicleta. O fato ocorreu por volta das 22 horas na Ponte Nova , uma das vias de ligação entre os municípios de Aquidauana e Anastácio, separados apenas pelas águas do rio.

Ainda não se sabe exatamente a dinâmica do acidente, mas há marcas de freagem na via. Acredita-se que o motorista tenha tentado desviar da motocicleta vindo a romper a barreira de proteção da ponte e caindo no rio Aquidauana. O veículo ficou com as quatro rodas para cima e parcialmente submerso sob as águas.

Rapidamente populares que transitavam pelo local se mobilizaram para retirar a vítima que foi levada em estado grave para o Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros. O advogado sofreu uma parada cardiorespiratória pouco tempo depois e não resistiu.

O motociclista identificado como D. C. M., de 25 anos, foi atendido consciente e com uma fratura no fêmur esquerdo, sendo encaminhado também ao Pronto Socorro de Aquidauana.