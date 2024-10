Identificado motociclista morto em acidente na aldeia Tico Lipu

Redes Sociais

A Perícia Criminal foi acionada para a realização do Exame em Local. A vítima fatal foi encontrada caída à margem esquerda da via. O corpo apresentava odor etílico, afundamento ósseo na região frontal da cabeça e diversas escoriações pelo corpo, especialmente no lado direito.

No local, não foi encontrado nenhum capacete, o que, indica que a vítima não utilizava o equipamento de proteção. Foi constatado um choque com um poste de eucalipto no local.

Estima-se que o óbito tenha ocorrido entre 3 e 6 horas antes da chegada da perícia. A motocicleta envolvida no sinistro, uma Honda Bros de cor cinza, estava próxima ao corpo e com diversos danos causados pelo acidente.

O irmão e esposa de Ediel afirmaram que ele havia consumido bebidas alcoólicas na noite anterior ao acidente. A esposa informou que ele saiu de casa para comprar mais bebidas e não retornou.