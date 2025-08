Identificado motoqueiro vítima de acidente de madrugada na MS-450

Na noite anterior, Cleisson Rocha postou uma foto com a camiseta vermelha que usava no momento do acidente / Foto: Redes sociais

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Aquidauana, confirmou a identificação do motociclista que foi vítima fatal do acidente ocorrido na madrugada de hoje (1º) na MS-450, em frente a Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul, localizada no km 1.5, zona rural.

O nome da vítima é Cleisson Rocha, conforme consta em suas mídias sociais. Ele tem aparência jovial, é pai de dois filhos, uma menina de dois anos, que nasceu no dia 4 de janeiro de 2023; e de um garoto de quatro anos, nascido em 15 de fevereiro de 2021.

Cleisson é pai de dois filhos e já sofreu acidente semelhante há menos de dois meses, com a mesma moto / Foto: Redes sociais

Consta que Cleisson morava no Bairro Guanandy e, segundo populares, estava reunido com amigos na noite de quinta-feira, antes da madrugada do acidente. Ele postou uma foto por voltas das 21 horas, exatamente com a camiseta vermelha que vestia na ocasião do acidente.

Cleisson prestava serviços para uma oficina mecânica de Aquidauana e há informações de que ele sofreu outro acidente semelhante ma mesma rua, há aproximadamente dois meses. O Corpo de Bombeiros chegou a atender a ocorrência, mas ele disse que estava bem e subiu na mesma moto e seguiu seu destino.

Sua irmã, Ana Carolina Mergal, fez uma postagem informando sobre o falecimento e agradecendo as manifestações e acompanhamento dos amigos.