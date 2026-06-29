Idosa e adolescente são socorridas após carro colidir contra portão em Aquidauana

Acidente ocorreu na noite deste domingo; vítimas foram atendidas por equipe do Corpo de Bombeiros
Ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana / Ilustrativa/O Pantaneiro
Duas ocupantes de um carro foram socorridas após o veículo colidir contra o portão de um imóvel, na noite deste domingo (28), na Vila São Pedro, em Aquidauana. A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo os militares, o automóvel era conduzido por uma idosa de 70 anos. Ela sofreu um corte contuso na região do supercílio esquerdo, mas, apesar do susto, estava consciente, orientada e caminhava normalmente quando a equipe de resgate chegou ao local.
A segunda ocupante era uma adolescente de 17 anos. Ela também estava consciente e orientada e, embora não apresentasse lesões aparentes, foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica, juntamente com a condutora. As duas vítimas permaneceram sob os cuidados da equipe de plantão.
As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.
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