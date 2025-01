Bombeiros socorrem idosa atropelada em Aquidauana

Você repórter

Na manhã de ontem (02), por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na esquina da rua Sete de Setembro com a Estevão Alves Corrêa.

O acidente envolveu um veículo VW Cross Fox e uma pedestre, de 83 anos. Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou a idosa caída ao solo em decúbito lateral direito.

Ela apresentava ferimentos na cabeça, além de lesões nos membros superiores e inferiores.

Os bombeiros realizaram os atendimentos primários e secundários no local, estabilizando a vítima antes de transportá-la ao Hospital Regional de Aquidauana.

A idosa foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão para receber atendimento especializado.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, e as autoridades competentes devem apurar os fatos para determinar as responsabilidades.