Idosa é atropelada por moto no centro de Aquidauana

Ronald Régis, O Pantaneiro

Idosa de 76 anos, foi atropelada por motociclista, na manhã de ontem (19), a rua Teodoro Rondon esquina com a Cândido Mariano, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local constatou o acidente. A idosa estava caída ao solo, desorientada com ferimento na região frontal da cabeça (lado direito) e escoriações nos membros inferiores. A vítima foi imobilizada e transportada até o hospital de Aquidauana.



Segundo informações de testemunhas, a pedestre havia sido atropelada pelo condutor da motocicleta que permaneceu no local. O mesmo recusou atendimento.