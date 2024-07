Idosa esfaqueada e que teve a casa queimada por bandidos morre no hospital

Juvência morreu no hospital

Juvência Pacheco da Silva, de 79 anos, brutalmente agredida e esfaqueada durante um assalto a sua casa no sábado (20), morreu às 7h13 desta terça-feira (23), no hospital de Aquidauana.

A idosa teve a traqueia perfurada, cinco costelas quebradas, tinha sangue no pulmão, além de outras fraturas.

Os dois suspeitos de cometer o crime são os vizinhos da vítima, um rapaz de 20 anos e a esposa, de 44.

Os dois foram presos logo depois do crime. O homem contou saber que a idosa iria em um evento da igreja e decidiu invadir a casa para furtar. Então, ele e a esposa desligaram o registro de energia e entraram pelo telhado. Contudo, na hora de sair pela porta dos fundos, foram surpreendidos por Juvência.

A idosa começou a gritar, momento em que o rapaz pegou uma faca e passou a golpear a vítima várias vezes no pescoço, com a intenção de matá-la. Quando a vítima caiu, ele pegou uma máquina pequena de lavar roupas, um botijão de gás e uma sacola com mantimentos.

O bandido não informou aos policiais como colocou fogo no imóvel e também não cita a participação da esposa no crime.

Suspeitos sendo presos - Foto: O Pantaneiro

Contrário do que foi apurado pela polícia, que coloca a mulher também na cena. Na sequência, o bandido dispensou a máquina de lavar e a faca no quintal que fica em frente ao imóvel da vítima e fugiu.

A idosa foi resgatada do banheiro da casa em chamas, único cômodo que ainda não havia sido consumido pelo fogo. Os bombeiros usaram 4 mil litros de água no combate às chamas.

