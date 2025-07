Idosa fica ferida após acidente entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Ilustrativa

Uma idosa de 87 anos ficou ferida na manhã desta quarta-feira (16) após um acidente de trânsito no bairro São Pedro, em Aquidauana. A colisão envolveu um ciclomotor e uma motocicleta, e acabou mobilizando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo os primeiros relatos, a idosa estava no ciclomotor, que era conduzido por sua filha, de 64 anos. Durante o trajeto, o veículo acabou se envolvendo em uma batida com uma motocicleta pilotada por um homem de 29 anos.

Com o impacto, a idosa caiu no chão e ficou bastante machucada. Populares que passavam pelo local ajudaram até a chegada dos socorristas. Quando os bombeiros chegaram, a vítima apresentava vômitos com sangue e estava desorientada, o que preocupou a equipe. Ela foi levada às pressas para o hospital da cidade, onde recebeu tendimento médico.

Os dois condutores — tanto a filha da idosa quanto o motociclista — também se machucaram e precisaram ser levados ao hospital. Por isso, a polícia ainda não conseguiu ouvir os envolvidos para entender melhor como o acidente aconteceu.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso será investigado pelas autoridades responsáveis. Por enquanto, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

