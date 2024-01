Idoso cai em golpe e descobre empréstimo de R$ 15 mil em Aquidauana

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Um idoso de 71 anos caiu em um golpe e descobriu o empréstimo no valor de R$ 15 mil em uma de suas contas bancárias em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que caminhava pelo centro da cidade quando foi abordado por duas mulheres.



Elas, segundo a vítima, perguntaram se ele precisava de um empréstimo. O idoso então respondeu que precisaria de R$ 2 mil.



As mulheres, em um suposto escritório, prepararam uma documentação e pediram que o idoso comparecesse no dia seguinte no banco Santander.



Sem desconfiar de nada, a vítima foi até o banco e encontrou uma das golpistas. Lá, forneceu cartão e senha para a estelionatária.



Após realizar uma transação, a golpista orientou a vítima a ir até sua agência do Banco Bradesco para retirar o dinheiro prometido.



Contudo, nessa agência o idoso descobriu que caiu em um golpe, pois em sua conta estava uma transferência de R$ 6 mil.



De volta ao banco Satander, o idoso retirou um extrato e descobriu que um empréstimo de R$ 15 mil havia sido feito em sua conta.



Desse valor, R$ 9 mil foram transferidos para a conta de uma das golpistas.



A vítima procurou a polícia e registrou a ocorrência como estelionato.